Elazığlı sporcular, Türkiye MMA Şampiyonasında üç madalya kazanarak önemli başarıya imza attı. Karma Dövüş Sanatları’nın (MMA) Elazığ’da gelişmesi için çalışmalarını sürdüren sporcular, bu başarıyı daha büyük derecelerle taçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.Elazığlı sporcular, Ankara’da düzenlenen Türkiye MMA Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya katılan dört sporcu, üç madalya ile kente dönerek Elazığ’ı gururlandırdı. Karma dövüş sporlarının çeşitli disiplinleri bir araya getirdiği MMA branşı, Elazığ’da henüz yaygın olmamasına rağmen, kentte faaliyet gösteren bir akademi bünyesindeki sporcuların elde ettiği dereceler dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından güçlü rakiplerin katıldığı şampiyonada Muhammed Özhan Özdemir, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Muhammet Karaman Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyayı alırken, Muhammed Efe Güneş ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. İlginç bir tesadüf olarak, madalya kazanan üç sporcunun da adı "Muhammed" olurken, Elazığlı sporcular, bu başarının bir başlangıç olduğunu ve daha büyük dereceler hedeflediklerini söyledi.Dövüş sporlarıyla 25 yıldır ilgilenen ve son 10 yıldır MMA branşında çalışmalarını sürdüren Muhammed Özhan Özdemir, ’’Tabiri caizse kafes dövüşleri olarak geçen bu spor, karma dövüş sporları bir araya getirilerek oluşturmuş olduğu bir organizasyon. Ayakta ve yerde dövüş şeklinde bir çok dövüş tekniğinin yer aldığı bir branş haline geldi. Bizler de 17-18-19 Ocak tarihlerinde Türkiye MMA Şampiyonası’nda Elazığ’dan dört kişi giderek üç madalya ile evimize döndük. Bu başarıyı Elazığ halkı ile de paylaşmak istedik. MMA branşı Elazığ’da ve yakın illerde şu anda aktif bulunmamakta. Bizler burada crossfight akademi olarak MMA branşını ve sporcularını tanıtmaya ve yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.Şampiyonada madalya kazanan sporculardan Muhammet Karaman ise başarının arkasında büyük bir emek ve destek olduğunu vurgulayarak, ’’Bugün burada elde ettiğimiz başarı sadece bizim değil, ailemizin, hocalarımızın ve bizi motive eden çevremizin bir başarısıdır. Spor, hayatımda önemli bir faktör haline geldi. Özellikle madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar ile mücadele eden gençlere seslenmek istiyorum. Sporu bir yaşam şekli haline getirin. İnanın ki bir çok başarıya imza atacaklardır. Spor sadece vücudu değil aynı zamanda karakterinizi de güçlendirecektir’’ şeklinde konuştu.Farklı branşlardan edindiği deneyimleri MMA çatısı altında birleştirdiğini ifade eden madalya kazanan bir diğer sporcu Muhammed Efe Güneş ise ’’Boks, güreş ve vücut geliştirme sporları ile uğraştım ve bunların hepsini MMA çatısı altında birleştirdim. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üç tane madalya getirdik. Akademide antrenmanlarımıza davam etmekteyiz. Burada bize ve gençlere yönelik güzel antrenman seçenekleri var. Bu çerçevede faaliyetler gösterip, sağlıklı nesiller yetiştirip aynı zamanda zihinsel sağlığımız için yatırım yapmaktayız. Aldığımız başarı son olmayacak, devamı gelecektir" diye konuştu.