İstanbul’da yapılan hafızlık yarışması Türkiye finaline katılan ve dördüncü olan Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Nuh Eren Soğanlı, Elazığ İl Müftülüğünü ziyaret etti.Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmaları yapılmaya devam ediliyor. Bu çerçevede İstanbul’da yapılan yarışmaya katılan Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Nuh Eren Soğanlı Türkiye dördüncüsü oldu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ, hafızlık yarışmasında Türkiye dördüncüsü olan Nuh Eren Soğanlı, kurs yöneticisi Ebubekir Yazar, Nuh Eren Soğanlı’nın hocası Eyyüp Baydaş ve babası ile İl Müftülüğünde bir araya geldi.Hafızlık yarışması Türkiye dördüncüsü Nuh Eren Soğanlı’yı tebrik eden Üstündağ, emeği geçen hocalara, anne babasına, müftülük personeline, dernek yöneticilerine ve kursların ihtiyaçlarını karşılayan hayır sahiplerine teşekkürlerini iletti.Üstündağ, Nuh Eren Soğanlı’nın yetiştirilmesinde emeği geçen hocasını ve ailesini tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.