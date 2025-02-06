Elazığ’da şehir merkezinin ardından ilçelerde de eğitime bir gün ara verildi.Elazığ Valiliği’nde yapılan açıklamada, "6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.