Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Ağın ilçesine kurulan Şehit öğretmen Rüstem Şen Spor Salonunda ilk faaliyet gerçekleştirildi.Elazığ’ın Ağın ilçesinde kurulan Spor Tesisi sayesinde sadece gençler değil ilçe, mahalle sakinleri ve aileler de faydalanmaya başladı. Tesisin ilk müsabakası voleybol turnuvası oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hedef ve gayesi olan Sporu Tabana yayma eğiliminin sadece gençler için olmadığını tüm halk için geçerli olduğunu gösterdi.Kurulan tesis sayesinde halk daha rahat, daha konforlu, daha verimli ve daha profesyonel bir şekilde spor yapıp faydalanabilecek. Tesiste yapılan ilk voleybol müsabakasında Şenpınar Mahallesi ile Beyelması Köyü karşı karşıya geldi. Müsabakaya 9 takım olmak üzere toplamda 100 sporcu katılım sağlayarak ilçedeki halkın spora yoğun ilgisinin olduğu görüldü. Final müsabakasında Şenpınar Mahallesi, Beyelması Köyü’ nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren tarafından yapılan açıklamada, “Ağın ilçemizde spor salonumuz tamamlandıktan sonra ilk kez bir spor organizasyonu gerçekleştirdik. Bu turnuvada öncelikle Ağın halkının katılımının yoğun olması, müsabakaların çok keyifli geçmesi bizi mutlu etti. Aynı zamanda da yine ilk kez Yaz Spor Okulları açıldı. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu yaz okullarından istifade ederek hem fiziksel hem sosyal hem de kendilerini geliştirip bir çok kazanım elde ediyorlar. Dolayısıyla destek veren Kaymakamlığımıza ve Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu tarz faaliyetlerimiz Ağın ve diğer ilçelerimizde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.