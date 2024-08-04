19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Sabri Sarıoğlu ve beraberindeki heyet Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Sabri Sarıoğlu, Milli Takım İdaresi Sorumlusu Cenk Balcı, TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Kemal Coşkun ve TFF Bölge Müdür Yardımcısı Akif Fencioğlu’yu makamında kabul etti. Sarıoğlu, Valin Çiftçi’ye Milli Takım forması hediye etti. Ziyarete, Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur eşlik etti.