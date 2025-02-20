Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Elazığ’da eğitimler başladı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen projeye şimdiye kadar toplam 280 kursiyer katıldı ve katılım sağlamaya devam ediyor. Türkiye genelinde yüzme bilmeyen çocuk ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında, Elazığ’daki yüzme havuzlarında eğitimler başladı. 18 Şubat 2025 itibarıyla başlayan derslerde, profesyonel antrenörler eşliğinde temel yüzme teknikleri öğretiliyor. Katılımın yoğun olduğu projede kursiyerlere suya adaptasyon, güvenli yüzme ve temel teknikler gibi konularda eğitim veriliyor.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yüzme, hem bedensel hem de zihinsel gelişimi destekleyen önemli bir spor dalıdır. Biz de ilimizde yüzme bilmeyen kimsenin kalmaması için bu projeyi koordine ederek hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin su sporlarına yönelmesini destekliyoruz. Katılımın yüksek olması bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.