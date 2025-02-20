Bingöl’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı karayollarında tır trafiğine geçici kısıtlama getirildi. Bingöl Valiliği ayrıca, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.Bingöl’de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum, Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş karayollarının belirli kesimlerinde tır trafiğine kısıtlama getirildi. Kısıtlama getirilen güzergahlar ise, Bingöl-Erzurum karayolunun 0-34/0-39 kilometreleri, Bingöl-Diyarbakır karayolunun 0-43/0-9 kilometreleri ve Bingöl-Muş karayolunun 0-56/0-15 kilometreleri olarak açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, tır trafiği, bugün itibariyle itibarıyla geçici olarak durdurulduğu bildirildi."Buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarı"Valilik ayrıca, Bingöl genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanma ve don olaylarının 21 Şubat tarihinden 25 Şubat tarihine kadar süreceğini duyurdu. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle tedbirli olması gerektiği belirtildi. Sürücülerden kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.