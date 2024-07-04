Elazığ’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerde ve Kur’an kurslarında çocukların Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği ’2024 Yılı Yaz Kur’an Kursları’ açılış programı Sait Koç Camisinde gerçekleştirdi.Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemsettin Aydoğdu, Kur’an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Üstündağ, yaz Kur’an kurslarının önemine değinip öğrencilere nasihatlerde bulundu. Üstündağ ayrıca öğrencilerini bu güzel mekanlarda eğitim almak için gönderen ailelere teşekkür etti ve bütün çocukların bu eğitimden faydalanmalarının gerekli olduğunu vurguladı.Çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğrenilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yapılıyor.