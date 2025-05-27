Elazığ’da her yıl düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor. İlk 5 dönem için başvuru son tarihinin 9 Haziran, kalan dönemler için ise 13 Temmuz olduğu bildirildi. Başvuruların internet üzerinden veya online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerin en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebileceğini aktarıldı.Her kamp dönemi 6 gün sürerken, kampların kız ve erkek dönemleri olarak ayrı ayrı olarak planlandığı, ücretsiz olduğu ve katılımcıların ulaşım da dahil olmak üzere tüm giderleri bakanlık tarafından karşılanacağı ifade edildi.