Fırat Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 500 öğrenci Palu ilçesini gezdi.Fırat Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla, Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerini tanıtmak amacıyla trenle Palu ilçesine gezi düzenlendi.Elazığ Tren Garı’ndan hareket eden trenle yaklaşık 500 öğrenci, eğlenceli ve renkli görüntüler eşliğinde Palu’ya yolculuk yaptı. Palu Tren Garı’nda öğrenciler, halk oyunları ekibi tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Ardından ilçe merkezinde düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler; Palu Kalesi başta olmak üzere tarihi camiler, türbeler, kilise, köprü ve Palu Konağı’nı ziyaret etti.Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar’ın da katıldığı gezide, öğrencileri Palu Kaymakamı Hulusi Teke, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile ilçe yöneticileri karşıladı. Hükümet Konağı önünde yapılan konuşmalarda Prof. Dr. Sinan Akpınar, Elazığ’ın her bölgesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerle hem şehrin değerlerini öğrencilere tanıtmayı hem de sınav öncesi motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca gezinin gerçekleşmesinde katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.Palu Kaymakamı Hulusi Teke ise öğrencileri ilçede misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Günün sonunda geziden büyük keyif aldıklarını belirten öğrenciler, bu tür etkinliklerin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, üniversite yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür etti.