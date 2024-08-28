Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Elazığ’da 80 yaş ve üzerindeki kişilerin sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanması için Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde geçen yıl ağustosta hizmete açılan YAŞAM, birinci hizmet yılını tamamladı. 3 aile hekimliği uzmanı, 2 gerontolog ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip, 600’ü geçen takipli hasta sayısına ulaştı.YAŞAM’da görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Mustafa Koca, “YAŞAM, 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesi, tıbbi izleminin yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmetinin verilmesi amacıyla bakanlığımıza bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulan birimlerdir. Bizler de merkezimizde 80 yaş ve üzeri bireylerimizin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmesini desteklemek amacıyla değerli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Onların sağlık ihtiyaçlarını kendilerine zahmet vermeden gidermeye çalışıyoruz” dedi.Gerontolog Şükriye Özer Bolat ise, “Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılık bilimidir. Yaşlılık sürecinin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerini inceler. Yaşam kalitesini artırmada ve yaşlılıkla başa çıkma becerilerinde yardımcı olmayı hedefler. Gerontolog; yaşlanma ve yaşlılık uzmanıdır. Yaşlı hasta ve bu hastaların yakınlarını, bakım veren bireyi merkeze alarak tedavi hedeflerini ve planlamasını belirler. Hekim ve hasta arasında destekleyici ve koordine edici rolü üstlenmektedir. Yaşlı hastalarda ancak disiplinler arası ekip çalışmasıyla yaşlanma ve yaşlılıkla bağlantılı sağlık durumları çözümlenebilir. Yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkların ve bakım ihtiyacının uygun bir şekilde karşılanabilmesini geriatrik ve gerontolojik hizmetlerin koordinasyonunu diğer meslek gruplarıyla işbirliği yaparak sağlanmaktadır” diye konuştu.