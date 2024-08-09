Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada, 2 şüpheli tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 parça halinde 73,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verilirken 2 şüpheli ise tutulandı.