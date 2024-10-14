Elazığ’da polis ekipleri tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine uyuşturucu ile mücadelede farkındalık eğitimi verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadelede sivil gözetimin geliştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine eğitim verildi. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar, yasal durum gibi konularda bilgiler verildi.