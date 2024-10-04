Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hipodromda görevli güvenlik görevlilerine uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, Yeşilay Danışma Merkezi ve UYUMA uygulaması anlatıldı.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, jandarma sorumluluk bölgesi Yurtbaşı Hipodromda görevli güvenlik görevlilerine, Narko-rehber Projesi kapsamında uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, Yeşilay Danışma Merkezi faaliyetleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının nasıl kullanıldığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Konu ile ilgili broşürün de dağıtıldığı etkinlikte uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedeflendi.