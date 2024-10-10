Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının 2010/83 sayılı genelgeleri doğrultusunda anne ve bebek sağlığının iyileştirilmesi, morbidite ve mortalite oranlarının azaltılmasına yönelik üreme sağlığı konulu eğitim düzenlendi.Merkez Toplum Sağlığı eğitmenlerinin sunumlarıyla başlayan ve üreme sağlığına giriş, aile planlaması danışmanlığı, güvenli annelik, gençlerde yönelik üreme sağlığı hizmetleri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konu başlıklarıyla 15 gün devam edecek olan eğitime, aile sağlığı hekimleri ve ilgili sağlık çalışanları katıldı. Eğitim sırasında katılımcılara üreme sağılığı hizmet kullanımının yaygınlaştırılması, hizmetlere ulaşılabilirliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, üreme sağlığı göstergelerinde bölgeler arası farklılıkların en aza indirilmesi, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde nitelikli hizmet sunumunun sağlanması konularında bilgiler verilecek.