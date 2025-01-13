Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının 2010/83 sayılı genelgesi doğrultusunda anne ve bebek sağlığının iyileştirilmesi, morbidite ve mortalite oranlarının azaltılmasına yönelik üreme sağlığı konulu eğitim düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne ve bebek sağlığının iyileştirilmesi, morbidite ve mortalite oranlarının azaltılmasına yönelik üreme sağlığı konulu eğitim düzenlendi. Merkez Toplum Sağlığı eğitmenlerinin sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitim programı sonunda, eğitime katılan 12 sağlık personeline düzenlenen törenle, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Murat Mamur tarafından katılım belgesi takdim edildi.