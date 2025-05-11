Elazığ’da Uluslararası Çölyak Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.Elazığ’da 9-16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü kapsamında, Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere etkinlik düzenlendi. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Çölyak Glutensiz Beslenme Derneğinin katkılarıyla düzenlenen ve stant çalışması ile desteklenen etkinlikte Glutensiz ürünlere yer verildi ve bilgilendirici broşürler eşliğinde hastalığın belirtileri ve glutensiz beslenme hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Programda Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler tarafından çölyak hastası çocuklarla stantlarda ebru sanatı çalışması ve yüz boyama, saç örgüsü ve el sanatları çalışması yapılarak, çocukların eğlenceli zaman geçirilmesi sağlandı.Uzm. Dr. Ferhat Karakoç’un çölyak hastalığına ilişkin sunumuyla devam eden programda, çölyak hastalarına yönelik gıda ürünleri tanıtıldı ve hasta yakınlarına glütensiz makarna ve glütensiz künefe ikramında bulunuldu.