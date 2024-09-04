Elazığ’da TRB 1 bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi çalıştayı düzenlendi. Programın ardından bir araya gelen sağlık turizmi yöneticileri Elazığ Medilines Hastanesine gelerek burada yapılan çalışmalar hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.TRB1 bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi buluşmasından dolayı bir araya gelen turizm ve sağlık turizmi yöneticileri, Elazığ Medilines Hastanesinde bir araya geldi. İl dışından çalıştay dolayısıyla kente gelen yöneticileri, Medilines Hastanesi Müdürü ve personelleri tarafından karşılandı. Hastaneyi gezen sağlıkçılar, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol’dan başarılı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Hastane gezisinde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Genco Çetinkanat, ’’Bugün burada Erzincan, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinin oluşturduğu TRP 1 Bölgesinin sağlık turizmi açısından değerlendirmesi çalıştayında bulunduk. Çok başarılı bir çalıştay gerçekleşti. Bölgenin öne çıkan özellikleri ve öne çıkan ilginç özellikleri sayesinde çok bilgilendik. Onun akabinde Medilines Hastanesini ziyaret etme fırsatımız oldu. Gerçekten çok gururlandım. Daha önce hiç bilmediğim yeni şeyler öğrendim. Burada çok kıymetli hocalarımız var. Yurtdışından hastalar alıyorlar. Elazığ’da sağlık turizmi başlamış. Başlangıcı ilerletmek ve geliştirmek çok daha kolaydır. Bu açıdan gurur duydum” dedi.Program daha sonra hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.