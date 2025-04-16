Elazığ’da okul sporları tenis müsabakaları sona erdi.Okul sporları faaliyet programında yer alan Tenis Küçükler ve Minikler müsabakası 7-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilerek son buldu. Çok Amaçlı Spor Merkezi Tenis Sahasında gerçekleştirilen Tenis Küçükler ve Minikler müsabakalarına 78 sporcu katılım sağladı. Düzenlenen müsabakada gruplarında birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı kazandı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ nün yaptığı açıklamada, "Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Tenis Küçükler ve Minikler müsabakaları 7-15 Nisan tarihleri arasında toplam 78 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Sporcuların gösterdiği üstün performanslar seyirciler eşliğinde izlenip gruplarında birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonasında illerini temsil edecekler. Müsabakaya katılan ve derece alan tüm takımları sporcuları ve antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.