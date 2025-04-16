Muş’ta faaliyet gösteren Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, bağımlılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla ailelerin umudu haline geldi.Dernek Başkanı Alparslan Bingöl, şu anda 7 bağımlı hastanın ilaçsız tedavi sürecinde olduğunu belirterek, bu kişilerden birinin genç bir kız olduğunu ifade etti. Son bir haftada derneğe 5 bağımlının başvurduğunu dile getiren Bingöl, "İki kişiyi bataklıktan çekip aldık. Şu an ilaçsız tedavi merkezinde yatışları yapıldı. Genç kızımız için de yatış süreci başlamak üzere. Diğer iki hastamızla da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.Bingöl, dernek olarak sadece bekleyen değil, aynı zamanda beklenen bir kurum olduklarını vurgulayarak, "Gecenin kaçı olursa olsun, bağımlı hastası olan ailelerin evlerine gidiyoruz, onları yalnız bırakmıyoruz. Muş merkez, ilçeler ve beldelerden derneğimize yoğun başvuru var. Ağlayarak gelen anneler bize ‘Hızır gibi yetişiyorsunuz’ diyor. ‘Allah valimizden ve sizlerden razı olsun. Bizler de artık başımızı yastığa rahat koyabiliyoruz’ diyorlar. Bu sözler bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor" diye konuştu.Uyuşturucunun ahlaki bir zafiyet olarak değil, gizlilikten beslenen, inkar edilen ve duygusal temelli bulaşıcı bir beyin hastalığı olduğunu belirten Bingöl, "Bağımlılığı ötekileştirerek tedavi edemezsiniz. Bu hastalık çok hızlı yayılıyor ve mücadele de bir o kadar güçlü olmak zorunda. Sevgiyle, ilgiyle ve samimiyetle yaklaşırsanız bir bağımlıyı maddeden uzaklaştırabilirsiniz. Bu gençlerin sosyalleşmeye, yönlendirmeye ve sahiplenilmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Dernek olarak hem merkezde, hem sahada hem de ev ziyaretleriyle aktif olduklarını belirten Bingöl, "Bağımlı size gelmez, siz bağımlıya gitmelisiniz. Elinizi uzatıp bataklıktan çekip alacaksınız. Bizim en büyük gücümüz samimiyetimiz. Bu memleket bizim, hep birlikte hizmet edelim" dedi.Aile içi tartışmaların genelinin bağımlılık kaynaklı olduğunu hatırlatan Bingöl, bu ailelere ulaşarak "Bu bir hastalıktır, yalnız değilsiniz" mesajını verdiklerini belirtti.Konuşmasının sonunda Muş Valisi Avni Çakır’a da teşekkür eden Bingöl, "Bizlerin her zaman yanında olan Valimiz Avni Çakır’a, yani Avni Babamıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.