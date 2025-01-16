Elazığ’da İsmet Paşa İlkokulunda çocukları teknoloji bağımlılığından korumak için ’akıl ve zeka oyunları sınıfı’ açıldı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023’te hayata geçirdiği Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi Projesi kapsamında Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İsmet Paşa İlkokulunda hayırsever bir ailenin destekleriyle akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu. Çeşitli oyun ve aktivitelerle çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla okula kazandırılan sınıfın açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’in katılımıyla gerçekleşti. Kurdele kesimi sonrası öğrenciler öğretmenleri gözetiminde, atölyede keyifli vakit geçirdi.Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ’’İsmet Paşa İlkokulumuzda Okul Tabanlı İzleme Sistemi kapsamında okulları geliştirme sürecinde yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Her okulumuz hem bizim desteğimizle hem de bulmuş oldukları hayırsever destekleriyle okuldaki eğitim öğretim ortamlarını iyileştirmek ve çocuklara daha dokunur hale getirmek adına bir çalışma yürütüyorlar. Bu çerçevede de sağ olsunlar Ankara’da kıymetli hayırsever Göksel bey, burada güzel bir akıl ve zeka oyunları sınıfı oluşturdu. Bugün de bunun açılışını yaptık. İnşallah, çocuklarımızın eğitimine güzel bir katkı sağlar” dedi.Program, hayırsever aileye plaket takdimi ile son buldu.