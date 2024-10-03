Elazığ Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansının destekleriyle Elazığ’da itfaiye ve Elazığ Arama Kurtarma Strateji Derneği personeline Doğu Dalış ve Doğa Sporları Kulübü tarafından ‘Su altı arama ve kurtarma’ eğitimi verildi.Elazığ Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansının destekleriyle Elazığ’da itfaiye ve Elazığ Arama Kurtarma Strateji Derneği personeline Doğu Dalış ve Doğa Sporları Kulübü tarafından ‘Su altı arama ve kurtarma’ eğitimi verildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, ekipler tarafından 3 tarafı sularla çevrili olan Elazığ’da balık yetiştiriciliği faaliyetlerinin yoğun olarak yapılması ve muhtemel bir afet ve boğulma olaylarında dalgıç yetiştirmeyi hedefleyen projede 8 kişilik itfaiye personeli ve 4 kişilik Elazığ Arama ve Kurtarma Strateji Derneği personeline eğitim verilecek.Elazığ Belediyesinin bu projeyi hazırlamasında ki temel amacının il ve kurum üzerindeki dalgıç kapasitesinin arttırılmasına destek olmak olduğunu belirten AR-GE ve Proje birim sorumlusu Eda Akliman, ’’Bu projeyle Elazığ Belediyesi yerel ve bölgesel kalkınmaya destek vermiş dalgıç yetiştiriciliğini desteklemiştir. Mevcut bölgelerde meydana gelen suda boğulma olaylarına zamanında müdahale edebilme kapasitesine varmış olacaktır. Eğitimlerin tamamlanmasıyla Türkiye Su Altı Federasyonuna 2 yıldızlı arama kurtarma sertifikasını almayı hak eden dalgıçlarımız, arama ve kurtarma çalışmalarına tam ehliyet kazanabilmek için ilk adımı bu proje ile atmış olacaklardır. Bundan sonraki arama ve kurtarma çalışmalarında 3 yıldız dalgıç eşliğinde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunabilecek destek eleman görevini yüklenebileceklerdir. En son adım olan 3 yıldız ve balık adam eğitimlerini ise almaya hak kazanmış olacaklardır. Projenin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na çözüm ortağımız Fırat Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz” dedi.