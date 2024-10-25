Elazığ’da, afet, kırsal kalkınma ve çevre bilinci temalarında hazırlanan sivil katılım stratejisi ve eylem planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Elazığ’da sivil katılım stratejisi ve eylem planı toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesinin ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda toplam yedi ili kapsayan projenin lansman toplantısında, afete hazırlık, afet sonrası toparlanma, kırsal kalkınma ile çevre ve iklim değişikliği konuları ele alındı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının yürüttüğü proje çerçevesinde Elazığ’da afet öncesi hazırlık, afet sırası ve sonrasında koordinasyonunun ve kamu-STK iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca hazırlanan eylem planı kapsamında kırsal kalkınma öncelik alanıyla kırsal alanlarda kamu ve STK’lar arasındaki iletişimi güçlendirme, çevre bilincini toplum geneline yayma, çevresel sürdürülebilirliğin artırılması da amaçlanıyor. Eylem planı ile Elazığ’da, afetlere karşı alınacak önlemler ve kırsal alanlardaki ekonomik gelişmeyi, toplumsal dayanışmayı artırarak, daha dirençli ve bilinçli toplulukların oluşmasına katkı sağlanması da bekleniyor.Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa, Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.