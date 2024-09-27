Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silvikültürel Esas ve İlkeler konulu eğitim programı düzenlendi.Elazığ Keban İşletme Şefliği ve Tunceli Hozat Şefliğinde düzenlenen uygulama eğitimine Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Silvikültür Daire Başkanı Dr. Mehmet Rıdvan Çörtü, Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, şube müdürleri, işletme müdürleri ile bölge müdürlüğünde görev yapan işletme şefleri katılım sağladı.Keban Orman İşletme Şefliğinde ibreli türlerde genç meşçere bakım çalışmaları, toprak işleme ve fidan dikimi, Hozat Orman İşletme Şefliğinde yapraklı türlerde orman bakımı, koruya tahvil ve rehabilitasyon çalışmaları uygulamalı olarak eğitimler düzenlendi.Yapılan arazi eğitimi sonrasında uygulama noktasında değerlendirme toplantısı düzenlendi.