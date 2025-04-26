Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Hepimizin Sağlığı İçin" sloganıyla, kurumlarda sigara bırakma kampanyası düzenleniyor.Kampanya kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yerleşkesinde hizmet veren tüm personele yönelik 3 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği birimi tarafından sigara Bırakma Kampanyasının amacı, katılımcıların farkındalık düzeylerinin arttırılması, tütün ürünlerinin kullanımının zararları, bırakma sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklar, baş etme yolları ve tütün ürünü bırakma yöntemleri konulu eğitim verildi.Düzenlenen eğitime katılarak kampanyaya dahil olan katılımcılara karbonmonoksit ölçümü yapılırken kullanıcıların bağımlılık skorları tespit edildi. Tütün ürünü kullanan ve sigara bırakma programlarına katılarak bırakmak isteyen kişilerin ilk muayeneleri bulunduğu kurumda yapılarak iletişim bilgileri alınıp en kısa zamanda Sigarayı Bırakma Polikliniğinden randevu verilerek takiplerinin bizzat görevlendirilen SBP hekim ve çalışanları tarafından yapılacağı kaydedildi. Kampanya kapsamında sigarayı bırakan kişilere başarı belgesi verilecek.