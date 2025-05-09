Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sigara bırakma kampanyası çalışmaları kapsamında farkındalık ve toplumsal bilinç oluşturmak üzere "Hepimizin Sağlığı İçin" sloganıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik etkinlik düzenlendi.4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlik sırasında katılımcılara, kampanyanın amacı, tütün ürünleri kullanımının zararları, bırakmanın faydaları, bırakma sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklar ve baş etme yolları konusunda toplu eğitim verildi. Eğitim sonunda kampanyaya katılmak isteyen ve ilk muayeneleri yapılan kurum çalışanlarının bağımlılık skorları tespiti amacıyla karbonmonoksit ölçümleri ile poliklinik takip bilgileri alınarak, tütün ürünü ve sigarayı bırakan kişilere başarı belgesi verileceği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.