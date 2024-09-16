Elazığ’da SİBERAY Projesi çerçevesinde polis ekipleri tarafından 785 taraftar bilgilendirildi.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi için farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan SİBERAY Projesi sürüyor. Proje kapsamında Elazığspor - Nazillispor maçında yaklaşık 785 taraftara, yasadışı bahis konusunda bilgilendirme yapılırken 350 broşür dağıtıldı.