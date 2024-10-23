Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde sepsis ve tedavi modaliteleri konulu eğitim verildi.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Marmara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Fethi Gül tarafından sepsis ve tedavi modaliteleri konulu eğitim verildi. Eğitime Fırat Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Beştaş, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Onur Hanbeyoğlu, uzman hekimler ve asistanlar katıldı. Katılımcılara, sepsis ve tedavi modaliteleri eğitimi verildi. Eğitim, soru ve cevapların ardından sona erdi.