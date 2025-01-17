Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yönelik erişkin ileri yaşam desteği (İLYAD) eğitimi düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına bilgi ve becerilerinin artırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik İLYAD eğitimi düzenlendi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitmenleri tarafından verilen eğitim sırasında katılımcılara erişkin hastalarda görülen acil ve özellikli vakalara müdahalelerde güncel yaklaşımlar anlatılarak, çeşitli senaryolar üzerinden uygulamalar gerçekleştirildi.