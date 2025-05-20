Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan Dijital Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik robotik kodlama eğitimleri verilmeye başlandı.Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından nihai faydalanıcı olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) oluşturulmuştu. Geleceğin meslekleri için dijital kapasite oluşturarak insan kaynağını güçlendirme hedefi ile bilgi teknolojileri, robotik ve kodlama, E-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon, çözüm ve tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda gençlere katkı sunulması hedeflenen proje kapsamında ilk eğitimler başladı.Bu kapsamda Dijital Gençlik Merkezi’nde 9-14 yaş grubu öğrencilerine yönelik robotik kodlama eğitimleri veriliyor. Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) Eğitim Uzmanı Hakan Özcan tarafından gençlere, robotik ve kodlama nedir, algoritma ve mantıksal düşünme, blok tabanlı kodlama, temel elektronik ve devre bilgisi, başlangıç uygulamaları gibi konularda önemli bilgiler aktarılıyor. Katılımcıların dijital alanda geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacak eğitimler, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki grup şeklinde gerçekleştiriliyor.Dijital Gençlik Merkezi’nde birçok alanda kursların devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu; "Başkanımız Şahin Şerifoğulları bu kursları kıymetli gençlerimiz için açtı. Amacımız, gençlerimize bilim ve teknoloji alanında önemli kazanımlar sağlamaktır" dedi.