Elazığ’da polis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlilerine SİBERAY Projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde üniversite öğrencilerine ve öğretim görevlilerine yönelik toplam eğitim faaliyetinde bulundu. Toplam 350 kişiye, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, mobil bankacılık, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, banka hesaplarının kiralanması gibi konular hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunularak broşür dağıtıldı.SİBERAY Projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.