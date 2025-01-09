Fırat Üniversitesi’nde ‘Özel Çocuklara Sahip Ailelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Yasal Hakları” paneli düzenlendi.Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, ZİÇEV, Engelsiz Umutlar Derneği ve Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, ‘Özel Çocuklara Sahip Ailelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Yasal Hakları’ konulu bir panel düzenlendi. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Demirel, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Başkanı Kamile Atalay, Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı Zehra Özkal, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Eröksüz, toplumun her alanında yer almayı hak eden özel bireylerin hakları, ihtiyaçları ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunları ve onların çözümüne ait önerileri almak için bu paneli düzenlediklerini söyledi.Program kapsamında, ZİÇEV öğrencileri çeşitli gösteriler sunarken, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarından görme engelli bir öğrenci tarafından ney konseri gerçekleştirildi. Etkinlik, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Karakaya ile Dr. Öğr. Üyesi Ümran Cihan Dündar’ın ‘Özel Çocuklara Sahip Ailelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Yasal Hakları’ konusunda gerçekleştirdiği panelle sona erdi.