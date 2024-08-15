Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde eğitimlere katılan özel gereksinimli bireyler, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, çeşitli sportif faaliyetlerde performanslarını sergiledi.Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, eğitim programlarıyla özel gereksinimli bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken sosyal, sportif ve sanatsal içerikli aktivitelerle de bireylerin becerilerinin geliştirilmesine, kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlanıyor. Hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamlarını güçlendirmek amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne düzenlenen gezi programı, renkli görüntülere sahne oldu. Engelli bireylerin spor alanındaki yeteneklerini ve azimlerini sergileme fırsatı bulduğu etkinlikte, bilardo ve dart oynayan özel gereksinimli bireylere Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu da eşlik ederek hem motivasyon desteği sağladı hem de mutluluklarına ortak oldu.Engellerin sadece aşılması gereken birer aşama olduğunun altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu, “Engelli kardeşlerimizin sanattan sosyal faaliyetlere, spordan kültürel faaliyetlere hayatın her alanında yer almasına büyük önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda da her zaman bu kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz, onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Engelleri aşmak adına hep birlikte çalışacağız. Bu tür etkinliklerin bu amacımıza katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.