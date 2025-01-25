Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü personeline “orman yangınlarına müdahale eğitimi” verildi.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri ile orman alanları yangına karşı daha hassas hale geliyor. Bununla birlikte yangınlardan etkilenen alanların büyüklüğü de her geçen gün artıyor. Küresel bir afet olan orman yangınlarının toplumun her kesiminde bilinmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini amaçlayan eğitimde Elazığ Orman İşletme Şefi Yahya Acıkmaz tarafından teorik ve uygulamalı olarak “orman yangınlarına müdahale eğitimi” verildi.