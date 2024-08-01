Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel hastanelere yönelik Organ Bağışı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantısına, özel hastanelerin anestezi uzmanı hekimleri ve yoğun bakım sorumlu hemşireleri katıldı.Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Altuntaş, Organ Nakil Koordinatörü Dr. İsmail Cem Özcan ve Hemşire Betül Sarıkavak’ın eğitim ve sunumlarıyla gerçekleştirilen toplantı sırasında, organ ve doku bağışı sonuçlarının iyileştirilmesi, farkındalığın artırılması, aile onayları süreçlerindeki verimliliğin artırılması ve bu süreçlerde yaşanan zorluklar ve çözüm önerilerine yönelik sunumlar yapılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.