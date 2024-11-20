Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet hakkında farkındalığı artırmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okulda diyabet programı konulu etkinlik düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Öğretmen Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, her iki kurumdan idareciler, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Gürbüz, diyabet hemşireleri, öğretmenler ve çalışanlar katıldı. Farkındalığı artırmak üzere Sağlık Müdürlüğü tarafından stant çalışması ile desteklenen etkinlik sırasında Uzm. Dr. Cansu Gürbüz ve diyabet hemşireleri tarafından, diyabet ve glukagon uygulaması, diyabet hastalığının tanı ve tedavisi, beslenme ve hipoglisemi yönetimi gibi konularda öğretmenlere çeşitli bilgiler verildi.Daha sonra katılımcılara glukagon uygulamasının pratiği gösterilerek, broşür ve bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı.