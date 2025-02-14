Elazığ’da ‘Gelecek Sensin’ projesi çerçevesinde öğrencilere ücretsiz seminer verilecek.Hizmet, eser ve gönül belediyeciliği ilkesi doğrultusunda şehre kazandırdığı vizyon yatırımlarla kentin gelişim ve dönüşümünü sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gençlere yönelik hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda geleceğin teminatı gençlerin eğitimlerine katkı sunarak donanımlı bireyler yetiştirilmesi adına önemli faaliyetler gerçekleştiren belediye, ‘Gelecek Sensin’ projesi doğrultusunda seminer programlarına da devam ediyor. Daha önce Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Gri Koç ve Ahmet Şerif İzgören gibi alanında uzman eğitimcileri öğrencilerle buluşturan Elazığ Belediyesi, bu kez Türkçe Öğretmeni Aker Kartal’ın vereceği bir seminer düzenleyecek.Bir eğitim kurumu iş birliği ile gerçekleştirilecek ‘Bizim Kazanacak Bir Sınavımız Var’ temalı seminer, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve tüm öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecek.