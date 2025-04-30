Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildi.Elazığ Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) eğitimcileri tarafından Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Ahmet Kabaklı Fen Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere, ’Kadına Şiddet’ konulu bilgilendirme eğitimi düzenlendi.Eğitimde, kadına yönelik şiddetin hem somut hem de soyut boyutları ele alındı. Eğitimciler, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet türleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktardı. Ayrıca devletin kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uyguladığı yasal düzenlemeler ve koruyucu tedbirler de anlatıldı.