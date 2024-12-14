Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, Karakoçan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin çalışmalarıyla okul duvarları görsel ve yazılı eserler ile süslendi.Karakoçan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, güzel bir projeye imza attı. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde okul duvarlarını görsel ve yazılı eserlerle süsledi. Okul duvarlarına edebiyat sokağı, duvar süslemeleri, haritalarla bilgilendirmeler ve pano çalışmaları yapıldı.Amaçlarının öğrencilerde sosyal-kültürel bir bilinç kazandırmak olduğunu belirten okul müdürü Yavuz İzgi, bu çalışmalarda emeği geçen başta görsel sanatlar öğretmeni Turan Onay, Serap Ayabakan ile Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Neslihan Baylav olmak üzere bütün öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.