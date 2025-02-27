Elazığ’da normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek konusunda doğal olan normal doğum farkındalık etkinliği düzenlendi.Elazığ’ın Ağın ilçesinde normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek konusunda doğal olan normal doğum farkındalık etkinliği düzenlendi. Ağın Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, normal doğumu teşvik broşürler eşliğinde anne ve anne adayları ile birebir görüşerek, anne ve bebek sağlığı için en doğal ve sağlıklı olan normal doğumun, hem annenin hem de bebeğin doğum sürecine sağladığı faydaları anlattı.