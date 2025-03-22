Elazığ’da ‘Doğal olan normal doğum’ sloganı ile etkinlik düzenlendi.Normal Doğum Eylem Planı kapsamında normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek konusunda "doğal olan normal doğum" sloganı ile Elazığ’da etkinlikler devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Baskil Toplum Sağlığı Merkezinde normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek konusunda "doğal olan normal doğum" bilgilendirmesi yapıldı.Merkez çalışanları, hem kurdukları stant üzerinden, hem de anne ve anne adayları ile birebir görüşerek, dağıttıkları broşürler eşliğinde gebelik, emzirmenin önemi, gebelikte beslenme, anne sütünün önemi ve normal doğumun anne ve bebek üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.