Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarına narkorehber eğitimi verildi.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından, Fırat Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarına eğitim verildi. Sağlık çalışanlarına madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkorehber eğitmeni tarafından yapılan sunumda, özellikle anne ve babaların çocuklarına karşı ilgisizliğinden kaynaklı madde bağımlılığının arttığı belirtildi. Bu konuda aile bireylerinin çocukları ile iletişiminin önemli olduğu vurgulandı. Madde bağımlılığının en çok 14-25 yaş aralığındaki gençlerde görüldüğü kaydedildi.Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda yapılan eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katıldı ve eğitim karşılıklı soru cevap şeklinde tamamlandı.