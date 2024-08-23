Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969 günü Avusturalyalı fanatik bir Yahudi tarafından ateşe verilmesinin üzerinden 55 yıl geçti. Elazığ’da da cuma namazı sonrası düzenlenen programla Mescid-i Aksa’nın kundaklanma olayının anması gerçekleştirildi.Mescid-i Aksa, 55 yıl önce 21 Ağustos 1969’da Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından kundaklanarak yakıldı. Mescidin güney kesimindeki "Kıble Mescidi" olarak bilinen doğu bölgesinde meydana gelen yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi’nin Minberi" olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül oldu. Elazığ’da da EL-AKSA platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplandı. Mescid-i Aksa’nın 55 yıl önceki kundaklama olayını anmak üzere toplandıklarını dile getiren Anadolu Gençlik Derneği yönetim kurulu üyesi Sinan Akılotu, burada yaptığı açıklamada kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Akılotu, ’’Özellikle bugünün meydana iniş sebebini kısaca aktarmak istiyorum. 21 Ağustos 1969 yılında Avustralya kökenli siyonist Michael Dennis Rohan tarafından Mescid-i Aksa’nın ilk yakılışının 55. sene-i devriyesi münasebetiyle Hamas bütün dünya Müslümanlarını, insanlığı meydanlara inmesi için çağrıda bulundu. Biz de bu çağrıya icabet ettik. Şuanda süreç aynı devam ediyor. Şu anda da süreç aynen devam ediyor” dedi.Grup, açıklamanın ardından dağıldı.