Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde, "merkez-taşra buluşmaları" gerçekleştirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve faaliyetlerin yerinde değerlendirilerek katkı sağlanması amacıyla "merkez-taşra buluşmaları" programı Elazığ’da düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert yaptı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman "Dijital Dünyada Dini Değerlerin Temsili" konulu konuşma yaptı. Kahraman, "Yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyaya dijital dünya deniliyor, bu yenidünya da yerimiz hazır olmalı. İnternet denen şeyi dünyada sekiz milyar insan yaşıyorsa yedi buçuk milyarına ulaşmış durumda bundan bizde faydalanmalıyız.Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlere sunmak için içerikler üretiyoruz. Yeni bir dünya kuruluyorsa internet hızı hızla yayılmışsa bizim de orada yer almamız gerekiyor" dedi.Programa, Diyanet İşleri B aşkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Yatırım emlak ve Teknik Hizmetleri Daire Başkanı Hamit Albayrak, Diyanet İşleri Uzmanı Mehmet Salih Ergin, Müftü yardımcıları ve din görevlileri katıldı.