Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek üzere etkinlik düzenlendi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi sırasında meme kanseri, meme kanseri için risk faktörleri, kendi kendine muayene yöntemi, meme kanserinde erken tanının önemi ve tedavisi hakkında çeşitli bilgiler verildi. Daha sonra katılımcılar, kanser taramalarını yaptırmak üzere Müdürlüğe bağlı KETEM’ e davet edildi.