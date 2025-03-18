Elazığ Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ‘Bizimle Daha Başarılı Olacaksınız’ sloganıyla ücretsiz matematik kursu düzenleyecek.Eğitim alanında yaptığı yatırımlarla gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunan, ‘Gelecek Sensin’ projesi ile kapsamlı destek programını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştiren ücretsiz kurslar devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) bünyesinde de, Fırat Üniversitesi Matematik ve Teknoloji Topluluğu iş birliğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz matematik kursu düzenlenecek. Öğrencilerin sınav sürecinde daha donanımlı, sınavlarda ise daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan ücretsiz matematik kursunun, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek derslerle gerçekleştirileceği aktarıldı.21 Mart Cuma gününe kadar başvuruların yapılacağı eğitime katılmak isteyen öğrencilerin, EBEGEM’e şahsen başvuruda bulunabileceği, kursun 22 Mart Cumartesi günü itibarıyla başlayacağı bildirildi.