Elazığ’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma il yarışması yapıldı.Elazığ’da Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim-i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması Elazığ’da yapıldı. Yarışma İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu ve Kur’an kursu öğreticisi Seher Durumlu’dan oluşan komisyon önünde gerçekleştirildi.Yarışmada erkeklerde, altın çevre yatılı erkek Kur’an kursundan Talha Melih Eroğlu merkez ilçe birincisi, Harput Hamdi Başaran yatılı erkek Kur’an kursundan Mehmet Nebi Kocaaslan merkez ilçe ikincisi, Haydarbaba yatılı erkek Kur’an kursundan Mikail Uçan merkez ilçe üçüncüsü oldu.Bayanlarda Sıdıka Dumandağ yatılı kız Kur’an kursundan Özlem Yalçın merkez ilçe birincisi, Çatalçeşme yatılı kız Kur’an kursundan Medine Mina Çakmak merkez ilçe ikincisi oldu.