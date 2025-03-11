Elazığ’da Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı çerçevesinde kanser tarama hizmetleri sürüyor.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Mart Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı ve Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde yürütülen kanser tarama hizmetleri devam ediyor. Mobil Kanser Tarama Aracı ile 10 - 14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak olan taramalar sırasında; 30-65 yaş arası kadınlara serviks kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere yönelik ise kalın bağırsak kanseri taramaları yapılıyor.Erken teşhis için tüm vatandaşlar ücretsiz taramaya davet edildi.