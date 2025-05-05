Elazığ’da belediye personeline yönelik, ‘Kamu Etik Kuralları Eğitimi’ konulu seminer düzenlendi.Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda kamu etik kuralları konulu ‘Kamu Etik Kuralları Eğitimi’ semineri düzenlendi. Seminer, Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi ve seminere Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Hüseyin Şimşek tarafından verilen seminerde katılımcılara, kamu hizmetinin saygınlığını ve vatandaşın güvenini artırma, kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleri hakkında bilinçlenmesini sağlama konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca; etik kavramı ve önemi, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, çıkar çatışması ve uygulama örnekleri, etik ihlallerinde başvuru yolları ve Etik Kurulu’nun rolü, dürüstlük, tarafsızlık, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri konularında da bilgiler verildi.Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Şimşek’e plaket takdiminin ardından sona erdi.