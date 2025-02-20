Elazığ’da ‘Dijital Benim İşim’ projesi çerçevesinde kadınlara yönelik eğitimler sürüyor.Elazığ Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine ve kadınların istihdamda yer almalarına yardımcı olmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede ‘Dijital Benim İşim’ projesi kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren EBEGEM’de gerçekleştirilen ve toplam 32 saat süren eğitimler, kadınların dijital pazarlama alanında bilgi ve becerilerini geliştirerek iş gücüne katılımlarını desteklemeyi hedefliyor. Proje çerçevesinde verilen eğitimler, katılımcıların dijital dünyada yer almalarını kolaylaştırırken, aynı zamanda yeni iş imkânları da sunuyor. Eğitimler, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarına katkıda bulunuyor.Elazığ Belediyesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından katıldığı yarışmada ödül alan Başar Altınyuvar; " Aldığım eğitimlerin ardından, katıldığım yarışmada ödül aldım. Bu eğitimler ve katıldığım yarışma, aslında bütün kadınların hayatına dokunuyor. Bir fikirle başlayıp bunun girişimciliğe yönelmesindeki en önemli faktör aldığımız eğitimler. Tüm bu süreç için emeği geçenlere ve Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum" dedi.Düzenlenen iki eğitime birden katılan Zübeyde Nebioğlu ise "Burada yabancı dil ve dijital eğitim programına katılmak için geldim. EBEGEM’de aldığımız eğitimden çok memnun kaldık" diye konuştu.